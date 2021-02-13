الأحساء 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واستغلب فريق الفتح على ضيفه فريق العين بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل للفتح اللاعب "ميتشل تي فريدي" عند الدقائق 52، 75، 83، فيما سجل للعين اللاعب "باستوس" عند الدقيقة 50، وعند الدقيقة 61 سجل اللاعب "خوانبي" الهدف الثاني.// انتهى //22:28ت م0099