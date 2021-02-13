بيروت 1 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسواصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم بتسجيل خرقين جويين من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق بيروت وضواحيها بعبدا، عالية، والجنوب اللبناني، مشيرًا إلى متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان.// انتهى //22:54ت م0105