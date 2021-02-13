عرعر 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واستواصل الجهات الحكومية بمنطقة الحدود الشمالية المتمثلة في أمانة المنطقة وفرع التجارة جولاتها المشتركة، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وتهدف الجولات الرقابية المشتركة لمتابعة مدى تطبيق المتاجر والمنشآت التجارية للاشتراطات الصحية، التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المراكز التجارية، وتطهير المرافق والأسطح، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وتوفير أقصى درجات الوقاية.// انتهى //23:18ت م0108