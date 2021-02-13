الرياض 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسواصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي مضر صدارته لسلم الترتيب العام لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة بعد فوزه أمس على نظيره هجر (40-29) على صالة نادي الاتفاق بالدمام، في ختام مباريات الجولة الـ 18، فيما بقي هجر على نقاطه الـ 7 في المركز العاشر.وتفوق الوحدة على نظيره الأهلي بنتيجة (31-28) على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة ، ليستمر بالوصافة بـ 30 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة له، فيما بقي الأهلي خامساً برصيد 20 نقطة.وتحصل الزلفي على نقاط مواجهته أمام الروضة بعد فوزه بنتيجة (29-27) في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، وبقي الروضة في المركز الحادي عشر بـ 6 نقاط.وفاز النور على نظيره المحيط بنتيجة (35-25) ليتمسك بالمركز الثالث برصيد 28 نقطة، وبقي المحيط ثامناً بـ 13 نقطة.وتمكن الخليج من التفوق على الترجي بنتيجة (31-28) على صالة نادي النهضة بالدمام، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الترجي عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.وعلى صالة وزارة الرياضة في الدمام، تمكن السلام من الفوز على الصفا بنتيجة (29-28)، ليصل إلى النقطة التاسعة في المركز السادس، وتوقف رصيد الصفا عند 16 نقطة في المركز السابع.// انتهى //23:38ت م0109