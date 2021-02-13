الرياض 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسأسفرت نتائج مباريات الجولة الـ 15 من بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة اليد التي جرت أمس الجمعة، عن تعادل حراء مع الباطن (23-23)، وخسارة الشباب من الجزيرة (25 - 28)، وفوز الخويلدية على عرعر (29 - 28)، وخسارة العدالة من الجيل (26 - 27).وفي المباريات التي جرت قبل الأربعاء الماضي ، حقق القارة الفوز على الهدى (31 - 25)، وتعادل القادسية مع الابتسام (32-32).وبهذه النتائج، واصل القارة الانفراد بصدارة سلم الترتيب العام لأندية البطولة بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة، يأتي بعده العدالة ثانياً بـ 22 نقطة، ثم القادسية ثالثاً بـ 21 نقطة، والباطن رابعاً بـ 20 نقطة، ثم الجزيرة خامساً بـ 19 نقطة، والجيل سادساً بـ 16 نقطة، ثم الهدى سابعاً بـ 13 نقطة، يليه الابتسام ثامناً بـ 12 نقطة، ثم حراء تاسعاً بـ 11 نقطة، فيما يحتل الخويلدية المركز العاشر بـ 9 نقاط، يأتي بعده عرعر في المركز الحادي عشر بـ 5 نقاط، ويقع الشباب في المركز الثاني عشر والأخير بـ 4 نقاط.// انتهى //23:56ت م0110