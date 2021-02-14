نجران 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة، وباسمه، الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ بمناسبة الانتهاء من تطوير مسجد أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ في محافظة ثار، شمالي المنطقة، وذلك ضمن مشروع سمو ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.وقال سموه: "إن هذا المشروع الجليل يعكس المرتكزات التي انطلقت منها رؤية المملكة 2030، بوصف المملكة، قبلة المسلمين، والعمق العربي والإسلامي، وأن الإسلام ومبادئه هو منهج حياتنا ومرجعنا، وقد أعزنا الله تعالى بهذا الدين وخدمته".// انتهى //00:28ت م0001