القاهرة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واستوّج المنتخب المصري للركبي "رجال" بالبطولة العربية السادسة لسباعيات الركبي، بعد تغلبه على منتخب لبنان في المباراة النهائية التي جمعتهما بملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، فيما حصل المنتخب الإماراتي على المركز الثالث.كما فاز المنتخب المصري للركبي "سيدات" بالمركز الأول بعد تغلبه في المباراة النهائية على المنتخب السوري، بينما حصل المنتخب الإماراتي على المركز الثالث.وشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هي (مصر والإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا)، و 4 منتخبات للسيدات هي (مصر والإمارات وسوريا ولبنان).// انتهى //02:06ت م0005