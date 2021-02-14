عدن 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسدعت الحكومة اليمنية، المنظمات الدولية وفي مقدمتها اليونسكو التحرك العاجل والجاد لحماية المعالم الأثرية خاصة الواقعة في صنعاء القديمة والمدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، وكَفّ يد العبث الحوثي الإجرامي.جاء هذ في بيان لوزارة الأوقاف في الحكومة دانت فيه هدم مسجد النهرين التاريخي في مدينة صنعاء القديمة، من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أمس السبت، إن هذا التصرف غير شرعي من سلطة غير شرعية، وهو جريمة في سجل جرائمها، يستهدف الهوية اليمنية الإسلامية وتراثها الأصيل، من خلال تدمير التراث أو تغيير معالمة.وأضاف البيان، أن مسجد النهرين التاريخي مكسباً تاريخياً وطنياً، إذ تم بناؤه في القرن الأول الهجري، وتم توسعته في القرنين الحادي عشر والثالث عشر هجري، وهو من المعالم الأثرية التي تستوجب الحفاظ عليه وحمايته.وعدت وزارة الأوقاف اليمنية، هدم المسجد ومحاولة الاستيلاء على أرضيته عمل إجرامي استفزازي لمشاعر اليمنيين باستهداف دور العبادة التي جعل الله لها مكانةً خاصة، وهو ما يدلل على مدى الحقد والكراهية التي تتشبّع بها هذه المليشيا ضد اليمنيين واليمن هوية وحضارة.// انتهى //02:18ت م0007