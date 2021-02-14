أبوجا 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسقتل ثلاثة جنود نيجيريون على الأقل في كمين استهدف قافلتهم شمال شرق البلاد.وأوضحت مصادر عسكرية نيجيرية اليوم أن إرهابيين من تنظيم داعش في غرب أفريقيا، أطلقوا النار على قافلة في قرية باروانتي بمنطقة بحيرة تشاد، بعد انفجار لغم أرضي كانوا قد زرعوه في إحدى شاحنات القافلة.وأضافت أن الإرهابيين أطلقوا النار فقتلوا ثلاثة جنود، واستولوا على شاحنة أسلحة، مشيرة إلى أن هناك جنديين في عداد المفقودين، فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة.وكانت القافلة متوجهة إلى بلدة "باغا" على ضفاف بحيرة تشاد، المعقل الرئيسي للتنظيم الإرهابي في غرب أفريقيا عندما تعرضت للكمين.//انتهى //02:42ت م0011