واشنطن 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 102,004 إصابة مؤكدة و 3,589 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 27,229,862 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 473,699 حالة وفاة.// انتهى //03:02ت م0013