عام / الولايات المتحدة تسجل 102,004 إصابة جديدة و 3,589 حالة وفاة بفيروس كورونا
الأحد 1442/7/2 هـ الموافق 2021/02/14 م واس
واشنطن 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 102,004 إصابة مؤكدة و 3,589 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 27,229,862 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 473,699 حالة وفاة.
// انتهى //
03:02ت م
0013