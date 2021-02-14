عدن 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأعلن الجيش اليمني، إسقاط طائرة درون مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مواقعه في محافظة صعده، معقل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.وقال المتحدث الإعلامي لمحور آزال المقدم مازن الشوكي، إن الدفاعات الجوية للجيش في محور آزال بمديرية باقم شمال صعدة، أسقطت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها المتمردون الحوثيون نحو مواقع تمركز الجيش في المديرية.وأكد المقدم الشوكاني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، جاهزية قوات الجيش بمحور آزال وقدرتها التصدي لأي محاولات إرهابية تقوم بها المليشيا الحوثية.// انتهى //03:19ت م0017