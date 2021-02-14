القاهرة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الوحشي الذي استهدف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن مقتل خمسة من عناصر مديرية جهاز الحماية الأفغاني المرافق للقافلة.وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية أمس السبت على وقوفها حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة سلسلة الهجمات الغاشمة التي تعرضت لها البلاد، وفي التصدي لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مُعربة عن خالص التعازي والمواساة لأفغانستان ولأسر الضحايا.// انتهى //05:48ت م0018