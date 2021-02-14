عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
الأحد 1442/7/2 هـ الموافق 2021/02/14 م واس
الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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