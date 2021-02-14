عام / الصحف السعودية
الأحد 1442/7/2 هـ الموافق 2021/02/14 م واس
الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
أمير عسير يقف على مستوى الخدمات بمركز «الشعف»
أمير نجران يثمن جهود الجمعيات الخيرية
أميـر نجــران ونائبـه ينــوهـان بمشــروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية
فيصل بن نواف يدشن حزمة مشروعات لطرق الجوف
رئيس الشورى: ميليشيا الحوثي تمارس جرائم حرب ممنهجة
«الصحة» تدعو إلى الاستفادة من عيادات «تطمن»
مركز الملك سلمان يقدم الرعاية التكاملية لأيتام اليمن
المنشآت الغذائية والأسواق تتفاعل مع الحملات الرقابية والتوعوية
تكثيف العمل الرقابي والتفتيشي في السجون لمنع تفشي كورونا
«الداخلية العرب» و«التعاون الإسلامي» يدينان الاعتداء على المملكة
إيران والحوثيون يفشلون المساعي اليمنية والدولية للسلام ويتجهون لمزيد من التصعيد
الرجوب: الاتفاق على تشكيل حكومة "ائتلاف وطني"
كريم خان رئيساً للادعاء بـ«الجنائية الدولية»
محامو ترمب ينددون بالمحاكمة المغلفة بالسياسة
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