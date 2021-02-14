الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمير عسير يقف على مستوى الخدمات بمركز «الشعف»أمير نجران يثمن جهود الجمعيات الخيريةأميـر نجــران ونائبـه ينــوهـان بمشــروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخيةفيصل بن نواف يدشن حزمة مشروعات لطرق الجوفرئيس الشورى: ميليشيا الحوثي تمارس جرائم حرب ممنهجة«الصحة» تدعو إلى الاستفادة من عيادات «تطمن»مركز الملك سلمان يقدم الرعاية التكاملية لأيتام اليمنالمنشآت الغذائية والأسواق تتفاعل مع الحملات الرقابية والتوعويةتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي في السجون لمنع تفشي كورونا«الداخلية العرب» و«التعاون الإسلامي» يدينان الاعتداء على المملكةإيران والحوثيون يفشلون المساعي اليمنية والدولية للسلام ويتجهون لمزيد من التصعيدالرجوب: الاتفاق على تشكيل حكومة "ائتلاف وطني"كريم خان رئيساً للادعاء بـ«الجنائية الدولية»محامو ترمب ينددون بالمحاكمة المغلفة بالسياسة// يتبع //05:50ت م0020