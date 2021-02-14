وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( ريادة مشروعات الرؤية ) : نجحت مشروعات رؤية 2030 التي يعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فترة بعد أخرى، في لفت الأنظار إليها داخل البلاد وخارجها، هذه المشروعات عكست صورة زاهية عن تطلعات المملكة، التي أكدت للجميع أنها اختارت ـ طواعية ـ أن تتغير إلى الأفضل من خلال إعادة صياغة الكثير من المفاهيم القديمة، واستبدالها بمفاهيم حديثة تواكب المستجدات، وتنشد التطور، بغية الوصول إلى أعلى قمم الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز رفاهية المواطن، وبناء مستقبل مغاير للأبناء والأحفاد.وواصلت : وما يميز مشروعات الرؤية أنها جاءت نتاج دراسات ميدانية مستفيضة، خلصت إلى أن المملكة تحتاج إلى هذه المشروعات على أرض الواقع، لكي تواصل المسير في الطريق الذي ارتضته لنفسها وشعبها، وبناء المملكة على مرتكزات اقتصادية ثابتة وقوية، تضمن تنوع الدخل، والحد من الاعتماد على النفط، وفي مقدمة هذه المشروعات مشروع البحر الأحمر الذي أعلن عنه ولي العهد قبل فترة.وبينت : وجاءت الرؤية التصميمية لجزيرة شريرة، وهي البوابة الرئيسة للمشروع، حاملة الكثير من الرسائل المهمة إلى من يهمه الأمر، أولى هذه الرسائل أن المملكة لا ترضى بأقل من القمة عندما تعلن عن تفاصيل مشروع ما، وثاني الرسائل أن المشروع يتميز بالريادة والانفراد إضافة إلى الجمال الأخاذ والانبهار الحقيقي، ليكون قيمة إضافية إلى منظومة الاقتصاد الوطني.وأكدت : ملامح الرؤية التصميمية للجزيرة، رُغم أنها أعلنت قبل يومين، إلا أنها مازالت مثار اهتمام الجميع وحديثهم اليومي، لما تحمله من علامات فخامة وانفراد وإبهار، تعكس الرؤية الخاصة بالمملكة وشعبها، فلم يأت التصميم مشابهاً أو حتى مقارباً لأي مشروع آخر في العالم، وإنما جاء بأفكار خاصة لم يشهدها العالم من قبل، وهذا ما حرص عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يراهن على الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لجميع المشروعات التي أعلنها تحت مظلة الرؤية، ويرى أنها ستعزز اقتصاد المملكة بمدخول نوعي.// يتبع //05:50ت م0021