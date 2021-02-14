طوكيو 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأصيب أكثر من 100 شخص في اليابان بعد الزلزال الذي بلغت قوته 3ر7 درجات على مقياس ريختر وضرب مقاطعة فوكوشيما أمس، حيث شعر سكان العاصمة طوكيو على بعد أكثر من 200 كيلومتر بقوة الزلزال، حسبما أفاد مكتب رئيس الوزراء يوشيهيد سوجا اليوم.وأفادت محطة تلفزيونية تابعة لهيئة الإذاعة اليابانية بأن ما لا يقل عن 96 شخصا أصيبوا في محافظتي فوكوشيما ومياجي وفي منطقة كانتو التي تضم طوكيو.و لم يتم تسجيل أي نشاط غير عادي في محطة الطاقة الكهربائية، كما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار لمنشآت أخرى للطاقة النووية والمغلقة حاليا في المنطقة.وأوضحت الأنباء أن مليون أسرة فقدت الكهرباء مؤقتًا بسبب الهزات، بما في ذلك مئات الآلاف في منطقة طوكيو.// انتهى //06:04ت م0025