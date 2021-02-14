‏حائل 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل - بمشيئة الله تعالى - تتضمن حالة من العوالق الترابية، تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظات الحائط, الشملي, الغزالة, إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، بداية من الساعة الـ 12 بعد الظهر وحتى الساعة الـ 5 مساء .// انتهى //10:42ت م0039