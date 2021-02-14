رام الله 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم دعوة اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الترحيب الدولي بمبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية اللجنة الرباعية الدولية، لإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى إنهاء الاحتلال وتحترم مقررات الشرعية الدولية، والبدء بالتحضير لهذا المؤتمر، خاصة وأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما تزال تصر على تغليب لغة الاستيطان والهدم والاعتقالات والاستيلاء على الأراضي، معتقدة أن هذه السياسة ستثني الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقه المشروعة وفي مقدمتها الحرية والاستقلال.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، حيث أصابت واعتقلت العشرات في القدس وكفر قدوم، وبلدة الخضر، وهدمت خيمة سكنية شرق يطا، بينما اقتحم مستوطنون مقبرة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى، ونفذوا عمليات تدنيس وعربدة.ونشرت صحف هذا اليوم تأكيدات وزير خارجية باراغواي أوكليديس اسيفيدو موقف بلاده الثابت من عملية السلام وحل الدولتين وفقا لقواعد وقرارات القانون الدولي ذات الصلة، ودعم الحق الفلسطيني في المحافل الدولية.وتحدثت عن انسحاب الوفد البرلماني الجزائري المشارك في فعاليات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من محاضرة برلمانية، بعد جمع بين متدخل جزائري وآخر إسرائيلي.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 15 حالة وفاة و938 إصابة جديدة بكورونا و779 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //10:44ت م0040