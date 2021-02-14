الخرطوم 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان مصادر عسكرية أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على 5 مناطق رئيسة بمنطقة الفشقة الكبرى من القوات الإثيوبية.ونقلت صحف الخرطوم عن عضو مجلس السيادة السوداني محمد الحسن التعايشي قوله إن حكومة بلاده ستسلم المطلوبين للعدالة للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارها بالإجماع، وركزت على توجيه وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة عزالدين الشيخ بفرض هيبة الدولة في الولايات التي شهدت انفلاتا أمنيا، وعمليات سلب ونهب واسعة.وأولت صحف الأحد اهتماماً باتفاق المجموعات القبلية المتناحرة في لأية ولاية غرب دارفور، غربي السودان أمس على تجاوز المررات وفتح صفحة جديدة بعد مقتل وجرح المئات.ولفتت الانتباه إلى إصدار نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، ومكافحة الإرهاب إعلان متهمين هاربين لـ15 من قيادات النظام السابق.وسلطت صحف السودان الضوء على تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي حيث يساوي الدولار الواحد 370 جنيهًا سودانيًا.// انتهى //11:06ت م0042