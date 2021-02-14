نجران 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأصدرت جامعة نجران ممثلة بكلية التربية تقريرها الشهري الأول لإحصائيات التعلم الإلكتروني والتعليم -عن بُعد- للفصل الدراسي الثاني 1442هـ، وذلك خلال المدة من 4 - 29 / 6 / 1442هـ .وأظهر التقرير تنفيذ 1555 محتوى رقميًا، و 1422 جلسة افتراضية، فيما بلغت المدة الإجمالية للجلسات الافتراضية التي نفذتها الكلية 1484 ساعة، و 445 تكليفاً إلكترونياً، و 1443 إعلانا، ومحادثات البريد الإلكتروني 772 محادثة، إضافةً إلى 803 منتديات إلكترونية ، كما بلغ العدد الإجمالي للطلاب والطالبات المشاركين في الجلسات الافتراضية 15934 طالباً وطالبة.وأكد عميد كلية التربية الدكتور محمد بن عبد الله الحازمي حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية لضمان استمرار العملية التعليمية والتدريسية بجودة عالية، لاستثمار أنظمة وخدمات التعلم الإلكتروني التي وفرتها الجامعة في تحقيق نواتج تعلم المقررات والبرامج الأكاديمية .// انتهى //11:10ت م0043