إسلام آباد 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم موافقة الحكومة الباكستانية على الاستخدام الطارئ للقاح "كانسينو" المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، وهو ثاني لقاح تعتمده باكستان بعد لقاح "سينوفارم" الصيني، والرابع بعد اللقاحين البريطاني والروسي.واهتمت بمطالبة باكستان من أفغانستان بضرورة بالتعاون للقضاء على العناصر الإرهابية التي تهدد أمن البلدين، ووقف الهجمات الإرهابية العابرة للحدود.وتناقلت إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن عن نجاحه في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف مطار أبها الدولي.وأشارت إلى اعتقال قوات خفر السواحل الباكستانية 17 بحاراً هندياً من صيادي الأسماك إثر تجاوزهم المياه الإقليمية الباكستانية بحثاً عن الصيد.وتطرقت في الشأن الدولي إلى تطلع عدد من دول العالم إلى تخفيف القيود بعد التوسع في عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا.أفغانياً تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني حيث أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 48 مسلحًا من حركة طالبان في عمليات منفصلة للقوات الأفغانية في مناطق مختلفة بأفغانستان.كما تناقلت أنباء الزلزال الذي ضرب مقاطعة فوكوشيما في اليابان بقوة 3ر7 درجات على مقياس ريختر.// انتهى //11:11ت م0044