الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسقدم مستشفى تمير العام بمدينة تمير خدماته في العديد من التخصصات الطبية لـ 111496 مستفيداً، خلال العام 2020 م.وأوضحت "صحة الرياض " أن قسم الطوارئ استقبل 22877 مراجعاً، وأجرى المختبر 41601 فحص مخبري، و 7876 فحصاً شعاعياً، مشيرة إلى أنه تم خلال نفس الفترة 88 عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية، فيما بلغت عمليات جراحة اليوم الواحد 54 عملية جراحية .يذكر أن قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لـ 372 مستفيداً، بينما استفاد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية 30340 مستفيداً.// انتهى //11:27ت م0046