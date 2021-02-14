بغداد 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسواصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بالموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2021 , مبرزة التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية عليها وفي مقدمتها تخفيض النفقات من 164 تريليون دينار عراقي إلى 127 تريليون,فضلا عن تغيير سعر برميل النفط في الموازنة من 42 دولارا للبرميل إلى 45 دولارا، ورفض المادة الخاصة بالاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين.ورجحت الصحف إقرار الموازنة في مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بعد الانتهاء من بعض الأمور الخلافية، لاسيما بين المركز وبين إقليم كردستان.وتناولت صحف بغداد الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة أمس في مواجهة جائحة كورونا في البلاد , ومن بينها فرض حظر شامل على التجوال أيام الجمعة والسبت والأحد, وحظر جزئي على التجوال مابين الثامنة مساء والخامسة فجرا بقية أيام الأسبوع .وتطرقت صحف الأحد إلى دعوة الرئاسات العراقية الثلاث إلى عقد سياسي جديد يعزز إرادة الإصلاح في البلاد ويحصر السلاح بيد الدولة استعدادا لإجراء الانتخاباتِ المبكرة في أكتوبر القادم.كما تابعت ردود الفعل الحكومية والبرلمانية العراقية على توغل القوات التركية داخل الأراضي العراقية بحجة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي المعارض.// انتهى //11:34ت م0048