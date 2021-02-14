جدة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية,يوم الأربعاء القادم , ورشة عمل عن المبادئ المهنية الإعلامية لمعالجة قضايا حقوق الطفل , وذلك تحت عنوان "إعلام صديق للطفولة".وتهدف الورشة التي تُعقد عبر الاتصال المرئي, إلى تنمية مهارات الإعلاميين في وكالات الأنباء والإذاعات والقنوات الفضائية ووسائل الإعلام المعتمدة، ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، عن المبادئ المهنية لمعالجة قضايا حقوق الطفل إعلامياً وسبل تطبيقها.وأتاحت (يونا) للمهتمين التسجيل لحضور أعمال الورشة التي يقدمها أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي المصرية، الدكتور عادل عبدالغفار، من خلال الرابط الإلكتروني:https://zoom.us/webinar/register/WN_l8v0WCdHQOyAUmXamBy8Cg// انتهى //11:39ت م0049