حائل 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأوضحت "صحة حائل" أن عدد الفحوصات التي أجريت للمتبرعين بالدم بلغ 6381 فحصاً، وذلك خلال العام 2020 م، لافتةً إلى أنه تم استقبال 267 متبرعاً بالدم خلال شهر يناير من العام الحالي 2021م، وذلك من خلال بنوك الدم بمنطقة حائل البالغ عددها 15 بنكا.وأضافت أنه تم تنفيذ 16 حملة بمنطقة حائل، فيما بلغ عدد وحدات الدم ومشتقاتها التي تم نقلها إلى مستشفيات المنطقة 438 وحدة.وتحرص صحة حائل على توفير أحدث التقنيات والأجهزة المخبرية المتطورة ذات الكفاءة والجودة العالية، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين في مجال المختبرات وبنوك الدم من خلال توفير برامج تدريبية لجميع العاملين فيها وإعداد الملتقيات والندوات العلمية لما فيه من تطوير للكفاءات الصحية، مما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمستفيدين.// انتهى //11:43ت م0051