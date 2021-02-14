الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسنفّذ تجمع الرياض الصحي الثاني 32 حملة للتبرع بالدم، وذلك خلال العام 2020م، إذ بلغ عدد المتبرعين بالدم 2498 متبرعاً.وتأتي هذه الحملات تواصلاً لجهود التجمع الصحي وتفعيلاً للمشاركة المجتمعية والتأكيد على الدور الحيوي والإنساني في إنقاذ حياة المرضى من خلال التبرع بالدم.وقام التجمع بنقل عربات الدم بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، بهدف جمع أكبر عدد من المتبرعين وتسهيل الوصول لهم، حيث تهدف مبادرة حملات التبرع بالدم إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع، والمحافظة على الصحة العامة، وتعزيز المبادرات الإنسانية التي تُسهم بإذن الله في إنقاذ حياة المحتاجين للدم .// انتهى //13:26ت م0075