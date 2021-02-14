الباحة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واساشترطت أمانة منطقة الباحة تفعيل تطبيق "توكلنا" لدخول مقرات الأمانة والبلديات التابعة لها، كإجراء إلزامي للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.وشدد أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط على جميع الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامات.// انتهى //13:29ت م0077