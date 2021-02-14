رفحاء 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بمحافظة رفحاء اليوم، مدير شرطة المنطقة السابق اللواء صالح بن عواض الجابري يرافقه مدير الشرطة المعين حديثا العميد رياض بن بدر الحزيمي.وقدّم سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان شكره وتقديره للواء الجابري على جهوده المبذولة خلال فترة عمله، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديدة، مهنئاً العميد الحزيمي بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة منطقة الحدود الشمالية، سائلا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.// انتهى //13:30ت م0078