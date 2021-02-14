سكاكا 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه للمشرف العام على إدارة الموارد البشرية بإمارة المنطقة أحمد بن عبدالكريم الجوير، في وفاة والده رحمه الله.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالجوير، داعيًا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.من جهته أعرب الجوير باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تُجَاه مصابهم، داعين الله أن يحفظه ويجزيه خير الجزاء.//انتهى//13:32ت م0079