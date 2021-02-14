رفحاء 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بمحافظة رفحاء اليوم، مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين المستشار بمجال الابتكار الدكتور مشعل بن هشام الهرساني.واطلع سموه على الابتكار المتكون من جهاز إلكتروني يقوم بترجمة أحرف القرآن الكريم إلى طريقة برايل بشكل متحرك ،مع مزايا إضافية تسهّل عملية الوصول إلى الصفحات والسور في ثوانٍ معدودة، مما ييسر على المكفوفين حفظ وتلاوة القرآن الكريم.وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالجهود التي بذلها الدكتور الهرساني من خلال تطوير جهاز إلكتروني بابتكار سعودي، يتوافق في ترتيب صفحاته مع مصحف المبصرين لدمج المكفوفين والمبصرين معاً في حلقة تحفيظ القرآن الكريم لتسهيل التلاوة والحفظ والتنقل بين الصفحات، منوهاً بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من عناية لكتاب الله، و دعم الابتكار والتقدم التقني.// انتهى //13:33ت م0080