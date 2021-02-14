الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسعقدت "اللجنة المكلفة بدراسة إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم, اجتماعها السادس، وذلك عبر الاتصال المرئي.وبحثت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من أوراق العمل التي تقدمت بها الدول الأعضاء المتضمنة مرئياتها وتصوراتها حول إبراز الصورة الحقيقية للإسلام، ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية.وتوصلت اللجنة إلى عدد من المقترحات، منها إنشاء مرصد علمي خليجي، وإقامة ملتقى يعنى بإبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والطائفية، وكذلك إقامة ورشة عمل على هامش الملتقى تعنى بتشخيص أسباب الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية، إضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //13:40ت م0082