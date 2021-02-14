جدة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مكتبه بجدة، مدير عام فرع النيابة العامة بالمنطقة المُعين حديثاً عبدالعزيز الدوسري.وهنأ سموه الدوسري، بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق والعون في مهام عمله، مستعرضاً خطط فرع النيابة بالمنطقة الهادفة لرفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، وسبل تعزيز التعاون بين الإمارة والفرع .من جانبه قدّم مدير عام فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة، مؤكداً حرصه ومنسوبي الفرع على تطوير العمل بما يحقق التطلعات.// انتهى //13:41ت م0083