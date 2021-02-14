عام / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
الأحد 1442/7/2 هـ الموافق 2021/02/14 م واس
جدة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بمكتبه في جدة ، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي ، يرافقه مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة المعين حديثاً إبراهيم السيف .
واستمع سموه إلى نبذة عن جهود هيئة المواصفات في رفع مستوى سلامة وجودة المنتجات والسلع بالسوق ، وجهودها في مجال إصدار المواصفات القياسية لخدمات الحج والعمرة ، والبرنامج السعودي لسلامة المنتجات.
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