جدة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بمكتبه في جدة ، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي ، يرافقه مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة المعين حديثاً إبراهيم السيف .واستمع سموه إلى نبذة عن جهود هيئة المواصفات في رفع مستوى سلامة وجودة المنتجات والسلع بالسوق ، وجهودها في مجال إصدار المواصفات القياسية لخدمات الحج والعمرة ، والبرنامج السعودي لسلامة المنتجات.// انتهى //13:42ت م0085