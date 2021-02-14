نجران 02 رجب 1442هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بمناطق المملكة عموماً، ومنطقة نجران خصوصاً في مختلف الأمور التنموية والتطويرية والخطط الإستراتيجية لتنفيذ المشروعات بالمنطقة.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتخطيط المدن المهندس حسين بن سعود السديري، يرافقه أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي وفريق من وكالة الوزارة لتخطيط المدن.واطّلع سموه خلال اللقاء على الخطة الإستراتيجية العمرانية لمنطقة نجران، مشيراً إلى أن هناك أهمية للمنطقة يجب الحفاظ عليها كهوية تاريخية وتراثية تميزها، منوهاً بأهمية وجمال الطابع النجراني سواء في الطراز المعماري الفريد أو الآثار أو الشواهد التاريخية والحفاظ على المزارع وأثر ذلك في عمليات التخطيط الإستراتيجية.من جانبه أوضح المهندس السديري أنه جار العمل على تنفيذ خطط إستراتيجية وطنية لتكامل الأداء، حيث إن هناك فريقاً بالوزارة لمراجعة مخرجات الجهة الاستشارية التي ستعرض على سمو أمير المنطقة رئيس اللجنة التوجيهية.//انتهى//13:48ت م0087