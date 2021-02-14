الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض مركزين متقدمين في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم على مستوى الخليج في فئتي الطالب المتميز، والمدرسة المتميزة "بنات"، وذلك في دورتها الـ 23 لعام 2021 م.وهنأ المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، الطالبة أريج بنت إياس علي بجوي من مدارس المتقدمة للتعلم الذكي، على حصولها على المركز الأول على مستوى الخليج في فئة الطالب المتميز، ونورة بنت صعيقر الغواري قائدة المدرسة الابتدائية 249، على حصولها على جائزة المدرسة المتميزة، متمنياً لهما التوفيق والتقدم المستمر بما يخدم التعليم.يُذكر أن جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم، للأداء التعليمي المتميز تهدف إلى صنع التميز التعليمي ورعاية الموهوبين، وتأهيل كوكبة متميزة من الطلاب والتربويين واكتشاف مكامن إبداعاتهم وقدراتهم، وتقديمها للميدان التربوي.// انتهى //13:51ت م0088