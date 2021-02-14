عام / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل نائب وزير الحج والعمرة
الأحد 1442/7/2 هـ الموافق 2021/02/14 م واس
جدة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مكتبه بجدة، نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط .
واستمع سموه لشرحٍ عن أعمال الوزارة خلال موسم العمرة، التي لم تشهد - ولله الحمد- تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا في وقتٍ تم فيه التركيز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية لهم .
كما اطلع سمو الأمير بدر بن سلطان، على خطط الوزارة التطويرية وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن.
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13:54ت م
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