جدة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مكتبه بجدة، نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط .واستمع سموه لشرحٍ عن أعمال الوزارة خلال موسم العمرة، التي لم تشهد - ولله الحمد- تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا في وقتٍ تم فيه التركيز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية لهم .كما اطلع سمو الأمير بدر بن سلطان، على خطط الوزارة التطويرية وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن.// انتهى //13:54ت م0089