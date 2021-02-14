جدة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 200 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4467 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، فيما رصدت خلالها نحو 563 مخالفة، مبينة أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي، للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والاجراءات الاحترازية، إلى جانب تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، إضافة إلى إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، وقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.وتواصل الأمانة حملاتها الرقابية عبر بلدياتها التابعة لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.// انتهى //15:26ت م0126