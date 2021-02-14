الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز.وقدم الدكتور الربيعة خلال اللقاء نبذة عن ما يقدمه المركز من أعمال إغاثية وإنسانية لمختلف شعوب العالم المنكوبة والمحتاجة.وأبدى السفير الباكستاني إعجابه بإنجازات المركز ودوره الحيوي في مجال العمل الإنساني ومايقدمه من أهداف نبيلة ورسالة سامية.//انتهى//15:33ت م0130