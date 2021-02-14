عام / قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار "مفخختين" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة
الأحد 1442/7/2 هـ الموافق 2021/02/14 م واس
الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار "مفخختين" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).
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