القاهرة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسنفذت القوات البحرية المصـرية والإسبانية تدريبًا بحريًا عابرًا بقاعدة برنيس البحرية في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر بمشاركة الفرقاطة المصـرية "شرم الشيخ" ولنش الصواريخ "18 يونيو" مع سفينة الإبرار الإسبانية "ESPS CASTILLA LPD"، وذلك في إطار خطة القوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.وتضمن التدريب أنشطة مختلفة ذات طابع احترافي منها تمرين الإمداد بالبحر، وتشكيلات الإبحار المختلفة التي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بسرعة عالية، إضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الإشارية، على أسطح الوحدات البحرية.// انتهى //15:35ت م0133