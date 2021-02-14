مراوي 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع 5,000 سلة غذائية للأسر الأشد حاجة في مدينة مراوي بجمهورية الفلبين.وحضر التدشين ممثلو الحكومة المحلية لمدينة مراوي وعدد من قيادي الصليب الأحمر الفلبيني وممثل سفارة المملكة لدى الفلبين نايف الشهري وفريق المركز.وأعرب عضو مجلس الشيوخ ورئيس الصليب الأحمر الفلبيني ريتشارد جوردون عن سعادته للتعاون القائم مع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية، مفيدًا بأن هذا المشروع يستهدف المستضعفين في مدينة مراوي ولاسيما مع انعدام مصادر الدخل لدى الأسر بسبب جائحة كورونا.وبدأ فريق المركز توزيع 1,000 سلة غذائية على الأسر المستفيدة والتي أبدت امتنانها للمملكة والمركز على السلال الغذائية التي هم بأمس الحاجة إليها.وشهد التوزيع العديد من الصور الإنسانية، وأهمها قيام ممثلي المركز بإيصال السلال الغذائية إلى منزل أحد الأسر ذات الاحتياج والتي تعذر على ربة الأسرة الحضور إلى مقر توزيع السلال لعارض صحي، وتلقت الأسرة مبادرة ممثلي المركز بالشكر والتقدير .ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية للأسر الأشد ضعفا في مدينة مراوي.// انتهى //15:37ت م0134