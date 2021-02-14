المهرة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسواصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وقام المركز خلال شهر يناير الماضي باستقبال 84 مريضًا حصلوا على 363 جلسة غسيل كلوي، و48 مريضًا تلقوا خدمات المعاينة وصرف أدوية، كانت بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 49% و الإناث 51% بينما بلغت نسبة المقيمين 93% والنازحين 5%. واللاجئين 2% ، وأجري 581 تحليلا مخبريًا.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمرضى والمصابين في اليمن.//انتهى//15:38ت م0136