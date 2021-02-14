الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسنيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير اليابان المعين لدى المملكة فوميو ايواي.وتسلم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة، تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ونقل تمنيات سمو وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.// انتهى //15:42ت م0138