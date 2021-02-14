الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسنظم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والاتحاد السعودي للكريكيت البطولة الوطنية للكريكيت التي انطلقت في 29 يناير وتستمر لمدة 11 أسبوعًا حتى شهر أبريل المقبل، بمشاركة أكثر من 6,800 لاعب من 369 فريقًا، و15 رابطة للكريكيت.وستقام المباريات كل يوم جمعة في 106 ملاعب حول 11 مدينة هي ( الرياض، والدمام، والجبيل، وجدة، والمدينة المنورة، وينبع، وتبوك، وأبها، وجيزان، والقصيم ونجران). وستأخذ المسابقة شكل T20، أي أن كل فريق سيكون لديه دور واحد مع 20 جولة كحد أقصى.وسيتم كذلك تنظيم بطولات الكريكيت للكرة اللينة، التي ستطلق على مرحلتين، الأولى بين شهري فبراير الجاري وأبريل المقبل, ثم بين شهري أكتوبر ونوفمبر من العام المقبل، وستستضيفها 11 مدينة، ( الرياض، والدمام، والجبيل، وجدة، وتبوك، ومكة، وينبع، وجيزان، وجزيرة فرسان، والطائف، وحائل ) ، ومن المتوقع أن يشارك فيها حوالي 5000 شخص, حيث تهدف هذه الفعاليات إلى توفير أنشطة رياضية تحظى بشعبية واسعة لدى المقيمين داخل المملكة، لاسيما الوافدين من الدول التي تحظى بها هذه اللعبة بشعبية كبيرة، كالهند، وباكستان، وبنغلاديش، وسريلانكا.وانطلقت فعاليات معسكرات التدريب في الاتحاد السعودي للكريكيت ابتداءً من شهر فبراير الجاري وتستمر حتى ديسمبر المقبل , في كل من جدة، وينبع، والمدينة المنورة، وتبوك، والرياض، والدمام، والليث، والوجه، والقنفذة، وشرما، وتضم أنشطة ورياضة الكرة اللينة ومحاكاة لعبة الكريكيت. وأخيرًا، سيقام برنامج الكريكيت المجتمعي في كل من جدة، والرياض، والدمام، وينبع بين شهري فبراير وأبريل من العام المقبل, إذ من المتوقع أن يشارك أكثر من 22,000 شخص في مختلف المبادرات والمسابقات، التي تدعمها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية, وستنظم وفقًا لتوصيات وإرشادات وزارة الصحة المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع: "يعد تنظيم بطولة الكريكت، خطوة مهمة بالنسبة لنا، وعنصرًا مهمًا في المجال الرياضي للمملكة، حيث يمكن من خلالها مشاهدة مقاطع من الألعاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي ينشرها اللاعبون والمشجعون, وستغطي العديد من المناطق المختلفة في المملكة".بدوره قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكركيت: "منذ إعلان رؤية المملكة العربية السعودية 2030، خطت المملكة خطوات كبيرة نحو تحقيق مستقبل مزدهر لجميع سكان المملكة, وتنظيم مثل هذه البرامج للوافدين، لاسيما من الدول التي تحظى فيها رياضة الكريكت بشعبية واسعة، يُعد هدفًا رئيسًا للرياضة للجميع في إطار برنامج جودة الحياة".وفي إطار برنامج جودة الحياة، الذي يعد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، يلتزم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بزيادة مستويات النشاط البدني بين سكان المملكة من 13% في عام 2015 إلى 40 % وذلك بحلول عام 2030, إذ نظم عددًا من الفعاليات والمبادرات الناجحة للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، ومنها مبادرتا "معا نتحرك" و"تحرك والعب"، إضافة إلى عدد من الدورات التدريبية، والحملات التوعوية عبر الإنترنت.وتمارس لعبة الكريكيت في المملكة منذ سنوات، وانتشرت بشكل ملحوظ في السبعينيات مع بدأ تشكيل الاتحادات الرياضية, وفي عام 2003 أصبحت المملكة عضوًا مشاركًا في مجلس الكريكيت الآسيوي، وعضوًا منتسبًا في المجلس الدولي للكريكيت، وهو العام نفسه الذي شكل فيه فريق الكريكيت الوطني, فيما تأسس الاتحاد السعودي للكريكيت عام 2020، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل آل سعود وهو أول رئيس للاتحاد، في حين يوجد 15 رابطة إقليمية للكريكيت تحت مظلة الاتحاد السعودي للكركيت وحوالي 6,800 لاعب مسجل.// انتهى //15:44ت م0139