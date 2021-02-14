أبوظبي 02 رجب 1442 هـ الموافق14 فبراير 2021 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم, برئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي.وبحث الجانبان خلال اللقاء, سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستثمار الفرص المهمة المتاحة في البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة في مختلف جوانب التعاون التكنولوجي والاقتصادي والتجاري والتنموي بين البلدين، إضافة إلى التطورات المتعلقة بجائحة "كورونا" والجهود المبذوله في مواجهتها وأهمية التنسيق والتعاون بين دول العالم لمعالجة تداعياتها على مختلف المستويات الإنسانية والاقتصادية.كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //15:45ت م0140