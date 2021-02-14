المنامة 02 رجب 1442 هـ الموافق14 فبراير 2021 م واسعقدت اليوم، جلسة مباحثات برلمانية بين البحرين وكوريا برئاسة رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، ورئيس الجمعية الوطنية الكوري بارك بيونغ سوغ.وشهدت المباحثات توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مجلس النواب والجمعية الوطنية، تهدف لتبادل الخبرات والزيارات، والدراسات والتقارير، وعقد المشاريع والبرامج الثنائية، وتنسيق المواقف البرلمانية في المحافل الإقليمية والمشاركات الدولية.// انتهى //16:47ت م0149