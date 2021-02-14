مسقط 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اليوم وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى سلطنة عمان.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:02ت م0150