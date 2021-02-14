القاهرة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم، وسط توقعات بمعاودة السوق للتعافي سريعًا بدعم من التوقعات الإيجابية للسوق والأنباء الإيجابية القوية المتعلقة بالاقتصاد والشركات.وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة لدى إغلاق اليوم مستوى 706.4 مليارات جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.6 مليارات جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34 % مسجلًا 11506.72 نقاط، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.55 % ليصل إلى 2439.38 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.54 % من قيمته مسجلًا 3469.25 نقطة.// انتهى //17:02ت م0151