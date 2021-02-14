الدمام 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، الاجتماع الـ 38 لمجلس إدارة جمعية بناء، عبر الاتصال المرئي.وحث سموه على توعية الأسر والمستفيدين من خدمات الجمعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، منوهًا بدور وجهود الأعضاء والعاملين بالجمعية خلال الفترة الماضية، التي انعكست على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.واعتمد المجلس خلال الاجتماع محضر اجتماعه الـ 37، وتقرير الأداء التشغيلي للجمعية والتقرير المالي لعام 2020م، والتقرير التعقيبي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة 2020م التي فازت الجمعية فيها بالمستوى البرونزي، إضافة إلى توصيات المجلس الوقفي في الاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية وخدماتها.واطلع المجلس على 126 مبادرة ومشروعًا قدمتها الجمعية خلال العام المنصرم 2020م لخدمة الأيتام بقيمة 30 مليون ريال، وخطة الحملة التسويقية "ادخر لآخرتك" التي تهدف لإتاحة المجال لأفراد المجتمع لدعم الجمعية وبرامجها وخدماتها من خلال المتجر الإلكتروني والحسابات البنكية أو الاستقطاع الشهري أو التبرع من خلال الرسائل النصية 5151.// انتهى //17:17ت م0154