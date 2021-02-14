جدة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار (مفخختين) بطريقة متعمدة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط بالمملكة، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما.وشدد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.وجدد معاليه التأكيد على وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.// انتهى //17:23ت م0155